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Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове: ему пришлось извиняться

1 августа 2022, 09:42

Львовский бизнесмен Козловский пообещал 10 тысяч гривен награды за информацию о местном адресе харьковского блогера Городецкого - его разыскала СБУ.

Блогер, тюрьма, Россия
Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий спровоцировал скандал, когда возмутился тем, что во Львове не общаются на русском языке ‒ языке страны агрессора. Об этом в социальных сетях сообщил известный львовский коммерсант и президент футбольного клуба УПЛ "Рух" Григорий Козловский.

Городецкий заявлял, что уже пять месяцев прожил во Львове и крайне возмущен, что львовяне отказываются общаться на русском языке. Блогер говорил ‒ якобы на языке страны-оккупанта общается "половина Украины".

Козловский пообещал 10 тысяч гривен награды за информацию о львовском адресе харьковского блогера. Городецкого быстро разыскали сотрудники СБУ. И тому пришлось извиняться за свои заявления против львовян ‒ правда, опять же, на русском языке.

Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове: ему пришлось извиняться

Как пишет Telegram-канал "Мова. Харьков", ранее Городецкий постоянно посещал в Москву, а потому его там часто называли российским блогером. Также львовские СМИ сообщали, что блогер раньше регулярно часто публиковал видео и фото обстрелов Львова российскими оккупантами.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Positiff Завгородний записал первый сольный трек.

Музыкант "воспел" российских блогеров, которые поддерживают войну в Украине, а также плачут из-за ухода социальных сетей и стабильных заработков.

До того сотрудница парламентского телеканала Рада - гостевой администратор канала Рада Полина Шишкина - призналась в своей ненависти к украинскому языку.

В Сети появилось видео на котором она говорит, что ненавидит украинский язык, а дизайн флага "такой себе". После широкого резонанса Шишкина принесла извинения перед украинцами за свои позорные заявления.

Автор: Егор Бунин
новости Львова новости Украины война России и Украины Григорий Козловский
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