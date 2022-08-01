Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове: ему пришлось извиняться

Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий спровоцировал скандал, когда возмутился тем, что во Львове не общаются на русском языке ‒ языке страны агрессора. Об этом в социальных сетях сообщил известный львовский коммерсант и президент футбольного клуба УПЛ "Рух" Григорий Козловский.

Городецкий заявлял, что уже пять месяцев прожил во Львове и крайне возмущен, что львовяне отказываются общаться на русском языке. Блогер говорил ‒ якобы на языке страны-оккупанта общается "половина Украины".

Козловский пообещал 10 тысяч гривен награды за информацию о львовском адресе харьковского блогера. Городецкого быстро разыскали сотрудники СБУ. И тому пришлось извиняться за свои заявления против львовян ‒ правда, опять же, на русском языке.

Как пишет Telegram-канал "Мова. Харьков", ранее Городецкий постоянно посещал в Москву, а потому его там часто называли российским блогером. Также львовские СМИ сообщали, что блогер раньше регулярно часто публиковал видео и фото обстрелов Львова российскими оккупантами.

Читайте также"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандал

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Positiff Завгородний записал первый сольный трек.

Музыкант "воспел" российских блогеров, которые поддерживают войну в Украине, а также плачут из-за ухода социальных сетей и стабильных заработков.

До того сотрудница парламентского телеканала Рада - гостевой администратор канала Рада Полина Шишкина - призналась в своей ненависти к украинскому языку.

В Сети появилось видео на котором она говорит, что ненавидит украинский язык, а дизайн флага "такой себе". После широкого резонанса Шишкина принесла извинения перед украинцами за свои позорные заявления.