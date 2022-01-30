"Ненавижу украинский": сотрудница канала Рада влипла в языковой скандал и поплатилась карьерой

Полина Шишкина / Скриншот

В Украине произошел новый языковой скандал. Сотрудница парламентского телеканала Рада призналась в своей ненависти к украинскому языку.

"Героиней" скандала стала гостевой администратор канала Рада Полина Шишкина. В Сети появилось видео на котором она говорит, что ненавидит украинский язык, а дизайн флага "такой себе".

Пользователи жестко ответили ей и обратил внимание ее руководства на ее скандальные заявления.

Отмечается, что Шишкина начинала свою телекарьеру 1+1 в 2020 году, а затем больше года работала на телеканале Live. На канал Рада она устроилась 13 января.

После широкого резонанса Шишкина уже принесла извинения перед украинцами за свои позорные заявления.

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"Считаю, что это было неправильно, особенно будучи дочерью участника АТО. Я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее. Особенно учитывая нашу геополитическую ситуацию", — сказала она в новом обращении.

Однако извинения уже не помогли ей, стало известно о том, что Шишкину выгнали с канала Рада.

Напомним, в Виннице на днях разгорелся языковой скандал. В ресторане итальянской кухни Pasta e Vino - Piazza Beatrice официант отказался переходить на украинский язык после просьбы посетителя.

Позже появился официальный ответ коллектива ресторана. Там заявили, что рейтинг ресторана всегда основывался на отзывах клиентов, но данный отзыв не соответствует действительности.

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