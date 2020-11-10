Боевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и Золотое

КПВВ Счастье и Золотое - боевики отказались пускать людей / informator.lg.ua

Киев пообещал открыть пункты пропуска на Донбассе ("Счастье" и "Золотое" в Луганской области) с 10 ноября – однако боевики со своей стороны отказались пускать через них людей.

Представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева в эфире так называемой Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) "ЛНР" предупредила, что с 8:00 по киевскому времени никакие пункты пропуска не заработают.

Вину боевики традиционно возложили на украинскую сторону, заявив, что Киев не согласовал график работы пунктов пропуска с "ЛНР".

"Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска — это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска с утра не состоится", — рассказала Кобцева.

В то же время она пообещала, что 10 ноября на заседании гуманитарной подгруппа Контактной группы будут обсуждать вопрос открытия КПВВ в Счастье и Золотом.

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