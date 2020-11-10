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Боевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и Золотое

10 ноября 2020, 01:34

Вину боевики традиционно возложили на украинскую сторону, заявив, что Киев не согласовал график работы пунктов пропуска с "ЛНР".

КПВВ Счастье и Золотое - боевики отказались пускать людей
КПВВ Счастье и Золотое - боевики отказались пускать людей / informator.lg.ua

Киев пообещал открыть пункты пропуска на Донбассе ("Счастье" и "Золотое" в Луганской области) с 10 ноября – однако боевики со своей стороны отказались пускать через них людей.

Представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева в эфире так называемой Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) "ЛНР" предупредила, что с 8:00 по киевскому времени никакие пункты пропуска не заработают.

Вину боевики традиционно возложили на украинскую сторону, заявив, что Киев не согласовал график работы пунктов пропуска с "ЛНР".

"Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска — это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска с утра не состоится", — рассказала Кобцева.

В то же время она пообещала, что 10 ноября на заседании гуманитарной подгруппа Контактной группы будут обсуждать вопрос открытия КПВВ в Счастье и Золотом.

Война на Донбассе - что было ранее:

  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.
  • 8 ноября вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
  • 8 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.
  • 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный план совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.

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