Боевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и Золотое

Вину боевики традиционно возложили на украинскую сторону, заявив, что Киев не согласовал график работы пунктов пропуска с "ЛНР".
Киев пообещал открыть пункты пропуска на Донбассе ("Счастье" и "Золотое" в Луганской области) с 10 ноября – однако боевики со своей стороны отказались пускать через них людей.
Представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева в эфире так называемой Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) "ЛНР" предупредила, что с 8:00 по киевскому времени никакие пункты пропуска не заработают.
Вину боевики традиционно возложили на украинскую сторону, заявив, что Киев не согласовал график работы пунктов пропуска с "ЛНР".
"Украина сменила переговорную позицию, не согласовав ее с нами. Это идет вразрез с дорожной картой, закрепленной в ходе Минского процесса. В дорожной карте однозначно говорится, что автомобильный пункт пропуска — это пропуск автомобилей и грузовых машин. Одновременное открытие пунктов пропуска с утра не состоится", — рассказала Кобцева.
В то же время она пообещала, что 10 ноября на заседании гуманитарной подгруппа Контактной группы будут обсуждать вопрос открытия КПВВ в Счастье и Золотом.
Война на Донбассе - что было ранее:
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.
- 8 ноября вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
- 8 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.
- 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный план совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.