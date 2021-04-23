Бог простит украинцев, если они не освятят куличи на Пасху - Степанов

Пасхальный кулич / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Украина Максим Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Об этом чиновник сказал 23 апреля в эфире телеканала Украина 24.

Также Степанов сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.

"Здесь все зависит от того, каким будет наше поведение, как мы будем соблюдать правила. Хочу обратиться ко всем гражданам Украины, которые нас смотрят: если вы не освятите кулич, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. Наверное, не нужно идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности", ‒ сказал министр.

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