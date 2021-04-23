Бог простит украинцев, если они не освятят куличи на Пасху - Степанов

Руководитель Минздрава Максим Степанов считает, что в нынешнем году не стоит украинцам тратить время на походы в церковь ради освящения куличей.
Руководитель Министерства здравоохранения Украина Максим Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Об этом чиновник сказал 23 апреля в эфире телеканала Украина 24.
Также Степанов сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.
"Здесь все зависит от того, каким будет наше поведение, как мы будем соблюдать правила. Хочу обратиться ко всем гражданам Украины, которые нас смотрят: если вы не освятите кулич, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. Наверное, не нужно идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности", ‒ сказал министр.
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Ситуация с COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщалось:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 февраля объявил о том, что правительство приняло решение продлить общенациональный карантинный режим в Украине до 1 мая 2021 года.
- В Украине с 24 февраля в связи с мероприятиями, связанными с реализацией адаптивного карантина, страну снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в тех регионах, городах и районах, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов 13 апреля рассказал о том, что Украина вышла на пик третьей волны COVID-19, а ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля предупредил, что Минздрав ожидает после Пасхи новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти через 3-4 недели.