Больше оружия и санкций: США помогут Украине в отражении агрессии РФ

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба / Фото twitter.com/DmytroKuleba/status

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны согласовали дальнейшие шаги по отражению российской агрессии в отношении Украины, написал глава МИД Украины в Twitter.

"В нашем разговоре госсекретарь Энтони Блинкен заверил в неизменной поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина хочет мира, но пока мы под нападением РФ, надо больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - написал Кулеба.

Напомним, Евросоюз 28 февраля ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена.

Всего санкции ввели в отношении 26 россиян.