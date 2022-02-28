ЕС включил в санкционные списки Пескова и крупных бизнесменов РФ

Санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.
Евросоюз 28 февраля ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Всего санкции ввели в отношении 26 россиян.
Под санкции, в частности, попали:
- основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов,
- главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть"" Игорь Сечин
- президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев,
- совладелец аэропорта "Шереметьево" Александра Пономаренко.
Согласно документу, помимо этого в санкционных списках – АО "СОГАЗ".
Санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.
Также в санкционном списке оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев.
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Автор: Катя Трохименко