Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2

Украинцы должны получить, по меньшей мере, восемь единиц САУ, подчеркнул Ярослав Надь.
Бойцы ВСУ проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2, рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", – заявил он в комментарии Aktuality.
Издание отмечает, что после подписания контракта на покупку Украиной некоторые САУ могут быть доставлены почти сразу. Вместе с тем подробности контракта министр не комментировал. Пока неизвестно, когда его могут окончательно закрыть и по какой цене купят вооружение.
"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы", – сказал Надь.
Глава минобороны Словакии добавил, что постепенно украинцы должны получить, по меньшей мере, восемь единиц, может быть больше.
Читайте такжеУстроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВО
Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.
Построена на колесном шасси TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;
- максимальная дальность стрельбы 41 км.;
- масса самоходки 32 т;
- экипаж состоит из четырех человека;
- автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.
- цена около 7 миллионов евро за штуку.
Читайте еще:
- Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы – The Times
- Убийцы танков РФ: США вооружат Украину новейшими дронами-камикадзе
- Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП