Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2

САУ Zuzana / Jacob Bradford/dvidshub.net

Бойцы ВСУ проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2, рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", – заявил он в комментарии Aktuality.

Издание отмечает, что после подписания контракта на покупку Украиной некоторые САУ могут быть доставлены почти сразу. Вместе с тем подробности контракта министр не комментировал. Пока неизвестно, когда его могут окончательно закрыть и по какой цене купят вооружение.

"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы", – сказал Надь.

Глава минобороны Словакии добавил, что постепенно украинцы должны получить, по меньшей мере, восемь единиц, может быть больше.

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Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человека;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

цена около 7 миллионов евро за штуку.

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