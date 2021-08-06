Бросили все и пропали: таинственно исчезнувшую семью на Житомирской трассе нашли

Загадочно пропавшую семью нашли / Нацполиция

Загадочно пропавшую семью с сыном нашли украинские правоохранители.

Супруги, которые поехали на отдых к морю и загадочно исчезли на Житомирской трассе, это о 34-летний Владимир Казьмин, его 48-летняя жена Оксана и 4-летний Никита, находилась на Закарпатье.

Как сообщили в полиции Винницкой области поиски пропавших супругом продолжались две недели с 27 июля.

К ним присоединились не только родные, искали взрослых с ребенком также с помощью социальных сетей и СМИ.

Правоохранители просматривали записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось узнать, где в последний раз было замечено авто пропавших – на Житомирской трассе.

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Вскоре выяснилось, что супруги удалили свои страницы в социальных сетях, а также все фотографии, и выключили телефоны. Родственники связывали исчезновение семьи с деньгами, поскольку у них был бизнес.

А уже 4 августа семью обнаружили на территории Закарпатской области. Отмечается, что с ними все хорошо.

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Заместитель начальника ГУНП в Винницкой области Андрей Дамзин рассказал, что пока правоохранители выясняют детали и обстоятельства исчезновения семьи.

Напомним, в Винницкой области полиция разыскивает пропавшую семью – 34-летнего Владимира Казьмина, его 48-летнюю жену Оксану и их 4-летнего сына Никиту. Сообщение об исчезновении поступило к правоохранителям вечером 27 июля.

Пропавшие проживают в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на авто BMW черного цвета на литовской регистрации. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль на Житомирской трассе.