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Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине

31 июля 2021, 11:42
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Пара собиралась очень быстро, потому что везде по их дому разбросаны детские вещи, а окна открыты. При этом телефоны отключены, а страницы в соцсетях удалены.

семья
Полиция разыскивает пропавшую семью / vn.npu.gov.ua

В Винницкой области загадочно исчезла целая семья – муж, жена и их четырехлетний сын. В городе говорят, что у мужчины были миллионные долги, и именно с деньгами связано исчезновение.

В полицию обратилась дочь пропавшей женщины. По ее словам, мама накануне говорила о поездке в Одесскую область на отдых. Пара с ребенком рано утром уехала. Похоже, что собирались они очень быстро, потому что везде разбросаны детские вещи, а в доме открыты окна. Этот дом семья купила в Ярышевка год назад, передает ТСН.

Соседка рассказала, что семейная пара была очень веселой и легкой на подъем. Поэтому когда однажды утром она не увидела их во дворе, то не удивилась. Но когда приехали обеспокоенные родственники и коллеги — поняла, с соседской семьей что-то случилось, потому что телефоны молчали, а страницы в соцсетях были удалены.

"Мы с ними дружили. Оксана не раз с детьми играла. Начали искать, звонить по Вайберу, все выключено, телефоны отсутствуют, страницы удалены, фото совместные удалены. Я не знаю, это какая-то как фантастика, я такого не видела", — рассказала Татьяна.

Как сообщал Главред, полиция разыскивает пропавшую семью – 34-летнего Владимира Казьмина, его 48-летнюю жену Оксану и их 4-летнего сына Никиту. Сообщение об исчезновении поступило к правоохранителям вечером 27 июля.

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Пропавшие проживают в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на авто BMW черного цвета на литовской регистрации. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль на Житомирской трассе.

Владимир более 10 лет занимается обменом валют. У мужчины с собой могла быть крупная сумма денег. Некоторые знакомые сказали, что семья могла влезть в долги, поэтому они скрылись.

Пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник рассказала, что одна из ключевых версий исчезновения в том, что семья имеет большие долговые обязательства, и чтобы не платить, они могут скрываться.

Также у полицейских есть и другие версии пропажи семьи, но их не разглашают. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший".

полиция Винницкая область новости Украины
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