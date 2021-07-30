Поехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком

Муж, жена и ребенок исчезли вместе с авто / Фото vn.npu.gov.ua

В Винницкой области полиция разыскивает пропавшую семью – 34-летнего Владимира Казьмина, его 48-летнюю жену Оксану и их 4-летнего сына Никиту. Сообщение об исчезновении поступило к правоохранителям вечером 27 июля.

Пропавшие проживают в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на авто BMW черного цвета на литовской регистрации. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль на Житомирской трассе, сообщает пресс-служба ГУ НПУ Винницкой области.

По данным издания Сегодня, семья якобы ехала на море в Одесскую область. Но через несколько часов все трое вместе с авто исчезли. О пропаже сообщила старшая дочь Оксаны.

Друзья семьи рассказали, что в ночь исчезновения Казьмины были еще онлайн в мессенджере Viber. Однако теперь у них заблокированы даже страницы в социальных сетях.

Семья ехала на авто BMW черного цвета на литовской регистрации / Фото vn.npu.gov.ua

Соседи подозревают, что с семьей Казьминых могло что-то случиться.

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"Дом строят, забор поставили, все хорошо сделали, ну, не могли же они просто пропасть, вложить сюда деньги и просто пропасть, может что-то и произошло", – рассказала соседка Татьяна Волковецкая.

При этом некоторые знакомые высказали предположение, что исчезновение может быть связано с работой Владимира, который более 10 лет занимается обменом валют. У мужчины с собой могла быть крупная сумма денег. Некоторые знакомые сказали, что семья могла влезть в долги, поэтому они скрылись.

Пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник рассказала, что одна из ключевых версий исчезновения в том, что семья имеет большие долговые обязательства, и чтобы не платить, они могут скрываться.

Также у полицейских есть и другие версии пропажи семьи, но их не разглашают. По данному факту начато уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший".

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