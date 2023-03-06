"Цели будут": в Украине анонсировали новые удары дронов вглубь территории РФ

Россия имеет большую территорию, которую невозможно полностью защитить системами ПВО, подчеркнул Тарас Чмут.

UJ-22 Airborne / Ukrjet

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал о производстве украинских ударных дронов, способных поражать цели на территории РФ.

Несколько украинских беспилотников уже принимали участие в атаках 28 февраля, не долетев до целей, сообщил он в интервью Милитарному.

По словам главы фонда "Повернись живим", украинские специалисты создают аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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"Проекты требуют тишины и денег, потому что это все недешево. И не верьте, что "Шахеды" дешевые — это хорошие, качественные изделия, которые прекрасно выполняют свою функцию. Но мы создали, создаем и будем создавать свои аналоги достаточного качества, серийности при условии наличия финансирования", — отметил он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что Россия имеет большую территорию, которую невозможно полностью защитить системами ПВО.

"Цели так или иначе всегда будут. А если делать комбинированные атаки? А если их усиливать чем-то? Если делать обманки, истощать ПВО? Есть много вариантов, как с этим играться, поэтому тут игра идет на истощение", — добавил Чмут.

Что известно об украинских ударных дронах

Украинский дрон оснащается двигателем, который способен доставить БПЛА в тыл РФ. Цена двигателя около $30 тысяч.

Также для дрона нужно также сделать планер, поставить систему навигации и боевую часть. В итоге стоимость одного аппарата достигает порядка $100 тысяч.

Однако Чмут считает, что это все равно дешевле, чем баллистические ракеты ATACMS.

Ранее благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Запускается новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве". Об этом дет речь в сообщении фонда в Facebook.

Уточняется, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

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