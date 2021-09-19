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Цены на газ подскочат, ГТС переведут в резерв: экс-министр дал мрачный прогноз

19 сентября 2021, 15:33

Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с Газпромом, не исключил Алексей Кучеренко.

газ
/ Фото pixabay.com

Народный депутат, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина оказалась в невыгодном положении после взлета цен на газ.

В эфире телеканала Первый независимый он допустил, что Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за недостающих трех миллионов тонн угля.

"И нам придется просить электроэнергию знаете у кого. Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа", - уверен он.

Депутат допустил, что в этих условиях Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с Газпромом, поскольку к этому "подтолкнет жизнь".

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Вместе с тем в эфире канала Украина 24 Кучеренко не исключил, что вскоре в Украине вырастет и тариф и цена на газ.

"Сейчас мы платим 20 коп. за газ, который идет по трубе, а будет 2 грн, именно за транзит". - подчеркнул он.

Нардеп считает, что это связано с тем, что газотранспортная система Украины в результате снижения объемов транзита российского газа перестанет окупать себя, что может повлечь повышение тарифов для украинских потребителей.

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"Она (украинская ГТС – ред.) нужна России, РАО "Газпром", но она будет переведена в состояние резерва. Мало ли, вдруг какая-то авария, ему нужно выполнять свои контрактные обязательства. Он будет качать через нее, но трагедия в ином. ГТС строилась на объем 200 млрд куб. м в год, в последние годы работала с 90-100 млрд. куб. м, сейчас 40 млрд в год. А базовый сценарий российский 15-20 млрд куб. м в год, и тогда она вообще перестает быть окупаемой, ее нужно дотировать", - добавил Кучеренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

viber
цена газа транзит газа Алексей Кучеренко
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