Цены взлетят до небес: в Украине подорожает топливо

Заправки снова поднимут цены на бензин и ДТ / УНИАН

В среду, 22 декабря, Министерство экономики Украины опубликовало новую среднюю стоимость бензинов и дизтоплива. На основании этих показателей будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, средняя стоимость бензина установлена в размере 25,97 грн/л, а дизтоплива - на уровне 23,16 грн/л.

То есть, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена бензина на АЗС не должна превышать 30,97 грн/л, а дизтоплива – 30,16 грн/л.

Напомним, ранее топливо для автомобилей в Украине дешевело стремительными темпами. Последний показатель снижения цены был зафиксирован 18 декабря. На тот момент бензин ДТ подешевели на 10-40 копеек за литр.

Госрегулирование цен на топливо

Как известно, 14 мая текущего года правительство Украины приняло постановление, которым до окончания карантина ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

В документе установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Расчеты осуществляет "Нафтогаз Украины". Он предоставляет их Минэкономики не позднее третьего числа каждого месяца. А средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.