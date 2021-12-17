На украинских АЗС рухнули цены на бензин и ДТ

Бензин и дизель рекордно подешевели / УНИАН

В течение последней недели розничные сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо.

Таким образом, топливо для автомобилей подешевело от 10 до 40 коп./л, заявили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

На станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельное топливо - на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

В сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 снизились в ценена 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 - на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

SOCAR, "Параллель", "Укргаздобыча", "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л.

Реклама

В сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 - до 30,03 грн/л, А-95 - до 30,61 грн/л и ДТ - до 29,96 грн/л.

Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "пятерки" - на 10 коп./л, до 30,78 грн/л.

Напомним, в Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.

Читайте также: