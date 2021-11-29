В Украине рухнули цены на газ для населения

Газ подешевел / Фото pixabay.com

Поставщики газа снизили тарифы для населения на декабрь. Как пишет ГазПравда, цены снизили сразу 36 компаний.

Таким образом, цена на газ для населения оказалась ниже 8 грн за кубометр.

Отмечается, что в ноябре впервые за полгода семь поставщиков снизили годовые цены для бытовых потребителей. А в декабре этот список дополнили еще четыре компании.

Исходя из этого, на данный момент самые низкие тарифы предлагает Энерджи Трейд Групп (ETG.UA) - от 7,799 грн за кубометр.

Читайте такжеВ Украине резко рухнули цены на топливоКроме того, ряд компаний продают газ для украинцев по цене от 7,98 до 13,5 грн за кубометр (Херсонская областная энергоснабжающая компания).

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Самые высокие годовые тарифы остались у Херсонрегионгаза - 14,9 грн/кубометр,

Херсонской областной энергоснабжающей компании - 13,5 грн/кубометр,

Стрыйнафтогаза - 11,99 грн/кубометр.

Напомним, ранее Главред писал, чтов октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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