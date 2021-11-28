Новые тарифы на газ: поставщики опубликовали цены на декабрь

В Украине меняют тарифы на газ / УНИАН

В Украине газоснабжающие компании публикуют месячные тарифы на газ для населения в декабре.

Цены будут колебаться от минимальных до максимальных. Разница между граничными цифрами почти достигает пятикратного разрыва, пишет ГазПравда.

При этом большинство поставщиков, а именно - 36 компаний, установили ценники ниже 8 гривен за кубометр. Четыре компании по сравнению с ноябрем снизили свои цены.

7,80 грн. за 1 куб. м требует компания Neogas. У Эвода Трейд КП Луцкводоканал, Черкассы Сбыт, Уманьгаз Сбыт, Топливэнерго и Энергогарантия – цены колеблются от 7,88 до 7,95 гривен за 1 куб. м.

При этом, газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 гривен за кубометр (годовой тариф). Такую же цену выставили Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт. Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 гривен за кубометр.

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Самые высокие годовые тарифы:

Херсонрегионгаз — 14,9 грн/кубометр;

Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн/кубометр;

Стрыйнафтогаз — 11,99 грн/кубометр.

/ gazpravda.com.ua

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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