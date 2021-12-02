Цены на бензин и топливо в Украине рухнули

Цены на бензин и дизтопливо резко снизились после публикации новой максимальной стоимости.
2 декабря в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.
По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, автогаз в Украине подорожал.
Так, средние розничные цены на бензин:
- А-92 составляют 30,32 гривен за литр (-0,29 гривен),
- А-95 - 31,09 гривен за литр (-0,30 гривен),
- Дизельное топливо - 30,18 гривен за литр (-0,13 гривен),
- Автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,01 гривен).
Цены на бензин и дизтопливо резко снизились после публикации новой максимальной стоимости.
Отметим, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 декабря.
Расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривен с 27,15 гривен до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 56 копеек с 23,83 гривен до 23,27 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.
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