На АЗС рухнули цены на топливо

Стоимость топлива рекордно подешевела / УНИАН

Ряд украинских АЗС скорректировал стоимость бензина и дизельного топлива.

По данным Enkorr, об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, средняя цена бензина А-92 в Украине снизилась на 26 коп./л и составила 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевел на 39 коп./л до 31,39 грн/л, а дизельное топливо подешевело на 35 коп./л – до 30,31 грн/л.

Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНа WOG и ОККО бензин А-95 подешевел на 1,05 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельное топливо – на 1,24 грн/л, до 30,83 грн/л.

На заправках UPG цены на бензин и ДТ уменьшились на 0,8-1 грн/л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л и ДТ – до 28,90 грн/л /л/л.

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Сеть KLO снизила цены на 0,8-1,05 грн/л.

В SOCAR А-95 подешевел на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Shell, KLO, AMIC, "Автотранс", "Параллель", "Рур групп", Chipo и другие снизили цену всех видов топлива на 0,2-1,4 грн/л.

Стоимость топлива рекордно подешевела

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.

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