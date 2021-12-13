В Украине рекордно подешевело топливо для автомобилей

Топливо рухнуло в цене / УНИАН

В Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.

То есть, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. А вот автогаз в среднем прибавил в цене 2 копейки, пишет "Минфин".

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,50 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,52 гривен за литр (+0,00 гривен). Автогаз стоит 19,07 гривен за литр (+0,02 гривен).

Как известно, начиная с 1 декабря расчетные цены для бензина были снижены на с 27,15 до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива - с 23,83 гривен до 23,27 за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина в рознице не должна превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.

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