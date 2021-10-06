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"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат устроил скандал на сессии городского совета

6 октября 2021, 21:51
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Народный избранник не сдержал эмоций.

Перепалка началась во время сессии городского совета / скриншот с видео

В городе Подольск Одесской области депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Колесник возмутился тем, что его отодвинули назад в очереди на выделение земельного участка в 2 гектара.

Спор возник между ним и местным жителем во время сессии городского совета. Депутат заявил, что земли участникам АТО не нужны, а видео перепалки опубликовали на Telegram-канале "7 канал Одесса".

"Вот чем тот АТОшник лучше меня? Он что, сделал больше для Украины или для города? Вот же сказали: получили 24 человека – достаточно, потом следующий список, опять отодвигают", – вспылил Колесник.

Причиной такого решения департамента земельного и коммунального хозяйства стало то, что в приоритете на получение паев стоят участники боевых действий на Донбассе.

2 гектара участникам АТО

По состоянию на 21 мая 2021 года управления Госгеокадастра в областях передали в частную собственность участникам боевых действий (АТО/ООС) 180 тыс земельных участков общей площадью 261,8 тыс га из земель сельхозназначения госсобственности. Как сообщили в пресс-службе Госгеокадастра, выделение земельных участков участникам антитеррористической операции осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса Украины.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

Автор: Сергей Кущ
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АТО скандал народний депутат
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