"Честь и хвала": главком ВСУ одобрил матерный хит про Путина на репетиции парада в Киеве

На репетиции парда в Киеве исполнили матерный хит про Владимира Путина / president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный прокомментировал скандал, вспыхнувший после исполнениями украинскими бойцами на Крещатике, во время тренировки парда, матерной кричалки о президенте РФ Владимире Путине.

В интервью на 5 канале он подчеркнул, что прозвучавший на тренировке парада хит "Путин — ху*ло" является правдивым.

При этом главком ВСУ отметил, что ему, как отцу двоих детей, с моральной точки зрения не совсем приятно было слышать нецензурную лексику.

"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", - говорит он.

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Матерный хит про Путина от бойцов ВСУ на Крещатике

Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

В России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.

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Печально известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".