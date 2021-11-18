"Четверо детей, двое взрослых": под Винницей отравилась газом группа людей

Под Винницей отравилась газом группа людей / Pixabay

В четверг, 18 ноября, в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых. Вероятной причиной смерти называют отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых" – говорится в сообщении.

В каком именно населенном пункте произошла трагедия, на данный момент не сообщается.

Как говорят спасатели, пожары в частном жилищном секторе и дальше уносят жизни детей и взрослых, поэтому призвали граждан позаботиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в общежитии Уманского национального университета садоводства вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несовершеннолетние.

По данным правоохранителей, пострадали шестеро человек.