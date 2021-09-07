Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

В Умани загорелось общежитие / ch.npu.gov.ua

В общежитии Уманского национального университета садоводства сегодня вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несовершеннолетние.

По данным правоохранителей, пострадали шестеро жителей общежития, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

"В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый учет", - заявили в полиции.

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Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Подразделениями ГСЧС с помощью автолестниц эвакуированы 20 человек.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 28 человек и семь единиц техники.

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Ранее Главред писал о том, что в Днепре сотрудники ГСЧС спасли из огня 44-летнюю женщину. Она спала в собственной квартире, как вдруг внезапно среди ночи загорелся сперва балкон, а затем и непосредственно жилье.

Огонь в доме многоэтажки заметили соседи в половине четвертого утра и вызвали спасателей. Балкон на шестом этаже был охвачен пламенем. 44-летняя женщина уже не в состоянии была выйти самостоятельно. Ее вынесли спасатели из задымленной квартиры и передали медикам. Затем женщину экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.