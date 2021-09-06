Соседи швырнули окурок и запылал балкон: в Днепре пожарные из огня спасли спящую женщину

В Днепре пожарные из огня спасли спящую женщину / УНИАН

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли из огня 44-летнюю женщину. Она спала в собственной квартире, как вдруг внезапно среди ночи загорелся сперва балкон, а затем и непосредственно жилье. Об этом говорится в выпуске программы ТСН.Ранок.

Огонь в доме многоэтажки заметили соседи в половине четвертого утра и вызвали спасателей. Балкон на шестом этаже был охвачен пламенем. 44-летняя женщина уже не в состоянии была выйти самостоятельно. Ее вынесли спасатели из задымленной квартиры и передали медикам. Затем женщину экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Причины пожара сейчас выясняются экспертами. Основная версия — возгорание началось из-за окурка, который выбросил кто-то из квартир, расположенных на верхних этажах.

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Напомним, ранее в Закарпатской области родители оставили в Чинадиевском детдоме 13-летнюю Софию Рознийчук. Она прославилась на всю страну, когда три года назад вынесла из пожара четырех братьев и сестру.

Тогда за мужество и героизм стала лауреатом всеукраинской акции "Герой-спасатель-2019".