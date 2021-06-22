ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей

Оползень Одесская область / Скриншот You Tube-канал Думская

В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области возле базы отдыха Жемчужина сошел оползень. Под завалами могут оказаться люди. На месте ЧП найдены вещи отдыхающих. В поисковой операции задействованы уже 40 специалистов оперативных служб. Один из свидетелей сказал, что незадолго до происшествия видел на этом месте девушку. Есть информация, что там также видели семью с ребенком.

Как сообщает Думская со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций, инцидент случился неподалеку от базы отдыха Жемчужина. Под завалами могут быть люди, оперативные службы начали поисковую операцию. Наращиваются силы и средства, которые задействуются в поисках.

В поисковой операции в селе Лебедевка участвуют около 40 человек и семь единиц специальной техники / Думская

По словам одного из свидетелей, незадолго до происшествия он видел в этом месте девушку. Есть данные, что на месте ситуации видели мужчину и женщину с ребенком. В самой Жемчужине около 20 номеров. Администрация базы отдыха проводит розыск постояльцев.

По данным ГСЧС, на месте происшествия случился обвал грунта с высоты 15 метров на площади 150 квадратных метров. Людей, которые могли оказаться под завалами, ищут спасатели, военные и местные жители. В общей сложности в операции участвуют 40 человек и 7 единиц специальной техники.

Оползень в селе Лебедевка / Думская

Напомним, 12 июня в Одессе на электроподстанции Чумка прогремел взрыв. Обесточенной оказалась водонасосная станция Главная и административное здание. Три района города вынужденно остались без воды и электроэнергии.