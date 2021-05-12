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Десяток колото-резаных ран: в Сумах чуть не убили адвоката и президента местного ФК

12 мая 2021, 10:17
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Жена потерпевшего Геннадия Демьяненко нашла его дома в луже крови. Нападение на мужчину совершил 52-летний сумчанин, его задержали.

полиция,шеврон
В Сумах задержали мужчину, который совершил покушение на убийство знакомого / УНИАН

В Сумах произошло нападение на адвоката, президента футбольного клуба Сумы и бывшего прокурора Геннадия Демьяненко. В результате покушения на убийство он попал в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Инцидент случился вечером 9 мая. Сначала о нем сообщили местные СМИ, позже информацию подтвердили в полиции, и в ФК Сумы. По данным правоохранителей, 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому.

"О преступлении в полицию сообщила жена потерпевшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужчину. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался житель областного центра", – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ (покушение на убийство). Следствие продолжается.

Местное издание Данкор онлайн уточнило, что колото-резаные раны получил Геннадий Демьяненко, который владеет юридической фирмой LS Group. Ранее он работал в органах прокуратуры Украины, является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом, а помимо этого и президентом футбольного клуба Сумы.

Вечером 11 мая пресс-служба ФК подтвердила информацию по поводу совершения покушения на убийство Демьяненко.

Читайте такжеОбвиняемый в убийстве ветеран АТО рассказал подробности трагедии"Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры. По факту получения им более десяти колото-резаных ранений органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство относительно покушения на убийство", – говорится в заявлени

Как сообщал Главред, в Киеве произошло кровавое убийство. 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.

Правоохранители задержали парня по подозрению в тройном убийстве. Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.

Позже 16-летний киевлянин заявил, что пошел на преступление потому, что "его перемкнуло".

полиция новости Сум
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