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Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

3 августа 2021, 12:44
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Собака прокусила артерию на ноге, пострадавшая умерла.

Пострадавшая умерала в карете скорой / Фейсбук Т.Быковой

В Запорожье 57-летняя женщина скончалась после нападения бездомной собаки на улице.

Погибшая истекла кровью после того, как животное перекусило ей артерию на ноге, сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 2 августа, в 20:30 в Запорожье. В полицию поступило сообщение от медиков скорой, что после укусов бездомной собаки умерла 57-летняя женщина.

Нападение на прохожую произошло на улице Куликовская. Собака прокусила артерию на ноге.

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Очевидцы вызвали скорую. Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери в карете скорой помощи.

"Информация о данном событии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Происшествие случилось в Шевченковском районе на улице Куликовской. Местную жительницу насмерть загрызли бродячие собаки, сообщила в Facebook соседка погибшей Татьяна Быкова, стая напала на женщину во дворе, когда та выгуливали свою собаку.

/ Фейсбук Т.Быковой

В комментариях к посту Татьяны Быковой запорожцы пишут, что бродячие собаки уже давно докучали жителям района, но сделать с ними ничего не могли. Животных во дворе регулярно подкармливали, поэтому они чувствовали себя здесь свободно.

Ранее писали, что 5-летнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

новости Запорожья собаки
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