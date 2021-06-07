Бойцовская собака напала и разодрала 5-летнего мальчика под Черкассами

Собака искусала ребенка / viche.ck.ua

5-летнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Как сообщают местные сми, собака набросилась на ребенка и сломала ему плечевую кость.

"Мать с детьми только вернулись с прогулки домой. Ее сын остался на улице играть. Вдруг к ним во двор забегают 2 собаки породы стафф-терьер. Одна большая, другая поменьше. Нападают на этого мальчика. Мать выбежала на крик ребенка и начала отгонять животных. Одну собаку сумела отогнать, а та, что больше, схватила мальчика за плечо и волочила по земле", — говорит начальник сектора ювенальной превенции Звенигородского райотдела полиции Татьяна Савоник.

Как оказалось, разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

"У мальчика многочисленные укушенные раны и открытый перелом плечевой кости. Сейчас он находится в больнице Черкасс. Владелица животного живет неподалеку от места, где произошел инцидент. Ни вольера, ни чего-то другого у нее нет. Держит в сарае или в доме. Когда выходит на улицу они у нее гуляют. Уверяет, что следит за ними. Недоумевает, почему собаки напали на ребенка ", — рассказывает Татьяна Савоник.

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Мальчика из Катеринопольской больницы перевели в Черкассы. Он потерял много крови, но его состояние удалось стабилизировать.

Сообщается, что владельцу собаки могут привлечь к административной ответственности. Кроме этого животных у женщины могут изъять.

Ранее Главред сообщал, что в Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика.

Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных - мальчик пришлось наложить два шва после укуса.