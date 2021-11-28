"Домино" из перевернутых авто: в Кривом Роге Халк устроил погром на стоянке

В микрорайоне Заречном, на одной из стоянок, оказались перевернуты три автомобиля.
Необычный случай вандализма произошел в Кривом Роге Днепропетровской области, где несколько автомобилей, которые стояли на стоянке, оказались перевернутыми на бок.
Все три легковушки лежали на боку после действий неизвестного (или группы лиц, - ред.), пишет Информатор.
Кроме того, в Сети появились кадры, на которых запечатлено как в микрорайоне Заречном, на одной из стоянок, перевернуты три автомобиля.
Обратим внимание на то, что автомобили аккуратно, словно в порядке домино, лежали на боку. В то же время некоторые из перевернутых автомобилей получили повреждений.
Добавим, что участники инцидента пока неизвестны. Обстоятельства, а также личность Халка устанавливают правоохранители.
Напомним, в Кривом Роге произошла автомобильная авария с участием маршрутки и трамвая, и в результате которой пострадал пешеход - 15-летний подросток. Он в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.
Читайте еще:
- В Кривом Роге в лесополосе нашли останки женщины
- Под Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали дети
- Раздавил на полной скорости людей: подробности страшного ДТП в Харькове с фурой