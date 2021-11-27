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В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"

27 ноября 2021, 13:24

Маршрутный автобус объезжал машины, стоящие на обочине дороги, и таким образом выехал на трамвайные пути, остановившись на них перед "зеброй".

Скорая помощь
В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре" / УНИАН

В Кривом Роге произошла жуткая автомобильная авария с участием маршрутки и трамвая, и в результате которой пострадал пешеход - 15-летний подросток. Он в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

Как сообщает издание "Вiдкритий", инцидент произошел на Свято-Николаевской улице в пятницу вечером, 26 ноября.

Предварительно известно, что маршрутный автобус №300 объезжал машины, стоящие на обочине дороги, и таким образом выехал на трамвайные пути, остановившись на них перед "зеброй".

В это время как раз по пешеходному переходу шли подростки - два мальчика с велосипедами.

Водитель трамвая не успел затормозить вовремя, и врезался в маршрутку в задний бампер. Сила удара была такая, что бус вытолкнуло на "зебру", и далее транспорт наехал на одного из детей.

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На место ДТП приехала карета "скорой", а также правоохранители.

Пострадавшего подростка увезли в городскую больницу №8 для оказания медпомощи, и врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре" / скриншот из видео

Полиция выясняет детали и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в результате ДТП на Окружной под Харьковом погибли три человека, включая ребенка. Еще пятеро человек доставили в больницы с травмами. Авария произошла около 17:30 в четверг, 25 ноября.

27 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый - 16-летний Николай Харьковский - находится в СИЗО.

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