В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"

Маршрутный автобус объезжал машины, стоящие на обочине дороги, и таким образом выехал на трамвайные пути, остановившись на них перед "зеброй".
В Кривом Роге произошла жуткая автомобильная авария с участием маршрутки и трамвая, и в результате которой пострадал пешеход - 15-летний подросток. Он в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.
Как сообщает издание "Вiдкритий", инцидент произошел на Свято-Николаевской улице в пятницу вечером, 26 ноября.
Предварительно известно, что маршрутный автобус №300 объезжал машины, стоящие на обочине дороги, и таким образом выехал на трамвайные пути, остановившись на них перед "зеброй".
В это время как раз по пешеходному переходу шли подростки - два мальчика с велосипедами.
Водитель трамвая не успел затормозить вовремя, и врезался в маршрутку в задний бампер. Сила удара была такая, что бус вытолкнуло на "зебру", и далее транспорт наехал на одного из детей.
На место ДТП приехала карета "скорой", а также правоохранители.
Пострадавшего подростка увезли в городскую больницу №8 для оказания медпомощи, и врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Полиция выясняет детали и обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в результате ДТП на Окружной под Харьковом погибли три человека, включая ребенка. Еще пятеро человек доставили в больницы с травмами. Авария произошла около 17:30 в четверг, 25 ноября.
27 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый - 16-летний Николай Харьковский - находится в СИЗО.
Читайте также:
- Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в Луцке
- Сергей Поярков на внедорожнике мчался на красный свет и угодил в ДТП
- ДТП с Инфинити в Харькове: мать 16-летнего подростка дала первый комментарий
- Маршрутчик, который сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров, рассказал свою версию ДТП
- Названа вероятная причина жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли 45 человек