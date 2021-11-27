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Смертельное ДТП в Харькове: водитель фуры был под действием наркотиков

27 ноября 2021, 10:00
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Грузовик MAN мчался на красный свет и устроил масштабную ДТП. Три человека, среди которых и маленький ребенок, погибли. Еще четверо — получили ранения.

ДТП в Харькове
ДТП произошло в Харькове 25 ноября на Окружной дороге / Фото facebook.com/police.kharkov

Водитель грузовика, который вечером 25 ноября спровоцировал смертельную аварию в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы.

Грузовик MAN двигался по окружной дороге на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль Chevrolet Nubira выехал на перекресток. И фура, не останавливаясь, снесла авто, передает ТСН.

После столкновения MAN с полуприцепом опрокинулся на левый бок и упал на встречную полосу движения, где в это время проезжал автомобиль такси Renault Logan. Также фура задела авто Suzuki СХ-4.

Одними из первых бросились на помощь работники заправки. Жмыхом, который вез MAN, была усеяна вся дорога. Чтобы добраться до такси, спасателям пришлось взяться за лопаты. Через несколько часов разбитое такси достали. В такси погибли все: водитель и его пассажиры — бабушка с трехлетней внучкой.

У водителя и пассажиров такси шансов выжить просто не было - грузовик буквально раздавил легковушку.

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41-летний водитель фуры находится в больнице под наблюдением полиции. У него рассечена рука, но травмы не тяжелые. Экспертиза показала, что он находился под действием наркотиков.

За аварию с тремя жертвами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура будет просить суд, чтобы на время следствия его арестовали.

В больнице остается еще один потерпевший - у него ушибы. Остальных участников ДТП после оказания помощи медики отпустили домой.

Как сообщал Главред, ранее в полиции сообщали, что водитель фуры, устроивший жуткую аварию, был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, около трех часов ночи 23 ноября произошло смертельное ДТП в Болгарии.

В результате ДТП транспортное средство загорелось. Погибли 45 человек. Среди жертв - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они госпитализированы.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что тела погибших обгорели до неузнаваемости. Личности жертв специалисты смогут установить только после проведения анализа ДНК.

Трагическое ДТП в Болгарии могло произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за две-три минуты.

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