Раздавил на полной скорости людей: подробности страшного ДТП в Харькове с фурой

ДТП в Харькове / Труха. Харьков

Очевидцы ДТП в Харькове, в которой грузовик раздавил такси, рассказали о моменте аварии. По словам женщины, жертв могло быть больше, ведь под грузовик чуть не попал полный автобус с людьми.

Видео разговора с женщиной опубликовал телеграмм-канал "Труха. Харьков".

По словам женщины, она ехала рейсовым автобусом, когда увидела, как возле них на скорости идет грузовик.

"Пассажир автобуса успел закричать водителю: "Стой". Тогда этот грузовик пронесся мимо нашего автобуса. После этого эта фура зацепила автомобиль Lanos, опрокинулась и упала на такси. Это очень страшно, потому что если бы этот мужчина не закричал водителю, то в аварию мог попасть и автобус", — говорит женщина.

Женщина убеждает, что видела, как водитель грузовика ехал на "красный" сигнал светофора.

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Что говорят в полиции

В Нацполиции Харьковской области заявили, что в ДТП попало 5 автомобилей: три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

"Есть погибшие. Их количество устанавливается. Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18.25", — отметили в полиции.

На месте аварии работают следователи и спасатели.

Напомним, ранее в Харькове 16-летний подросток устроил масштабную ДТП, в которой погиб мужчина и еще двое попали в больницу.

Также во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.