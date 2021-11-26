Водитель фуры, который раздавил такси под Харьковом, был пьян

ДТП в Харькове 25 ноября забрало жизни людей / Фото facebook.com/police.kharkov

Водитель грузовика MAN, который мчался на красный свет и устроил масштабное смертельное ДТП на Окружной дороге в Харькове, управлял фурой в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении подозрения в совершении преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Как сообщал Главред, вечером 25 ноября под Харьковом произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Там на Окружной дороге столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira с фурой MAN.

После столкновения MAN с полуприцепом опрокинулся на левый бок и упал на встречную полосу движения, где в это время проезжал автомобиль такси Renault Logan. Также фура задела авто Suzuki СХ-4.

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В результате ДТП на месте погибли 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Водители Chevrolet и Suzuki с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Также травмы получил 51-летний пассажир Chevrolet. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.

Пострадал и водитель фуры MAN. Его госпитализировали, но жизни мужчины ничего не угрожает.

Как сообщал Главред, 27 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый - 16-летний Николай Харьковский - находится в СИЗО.

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