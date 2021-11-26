Смертельное ДТП под Харьковом: в прокуратуре раскрыли подробности страшной аварии с фурой

ДТП в Харькове забрало жизни людей / Фото facebook.com/police.kharkov

Вечером 25 ноября под Харьковом произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Там на Окружной дороге столкнулись две фуры и три легковых автомобиля.

Как рассказал РБК-Украина спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, по предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулся на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка в возрасте трех лет и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте.

Кроме того, пять человек получили травмы, их доставили в больницу. Состояние здоровья пострадавших сейчас стабильное.

ДТП под Харьковом произошло вечером 25 ноября / Фото facebook.com/police.kharkov

В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

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"Водитель грузовика МАН задержан, он получил телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточнил Чубенко.

После осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

/ Фото facebook.com/police.kharkov

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что сегодня водителю МАН сообщат о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить для водителя содержание под стражей.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фото facebook.com/police.kharkov

Как сообщал Главред, в результате ДТП на Окружной под Харьковом погибли три человека, включая ребенка. Еще пятеро человек доставили в больницы с травмами. Авария произошла около 17:30 в четверг, 25 ноября.

Как сообщал Главред, 27 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

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