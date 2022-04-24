Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на рашистов

Осколочно-фугасная боеголовка BFW содержит 530 г гексогена и 524 осколка.
Бойцы Вооруженных сил Украины используют польские ударные беспилотник Warmate, а также барражирующие боеприпасы этого производителя против российских оккупантов.
Оружие уже зарекомендовало себя на поле боя в Украине, говорят производители. Об этом пишет украинский портал Мілітарний.
Беспилотник Warmate разработала польская фирма WB Electronics, которая входит в группу компаний WB GROUP.
В польским СМИ писали о том, что осколочно-фугасная боеголовка BFW содержит 530 г гексогена и 524 осколка.
Кроме того, в Сети уже опубликовали фотографии с ударным беспилотником Warmate, котолрые используются ВСУ.
Беспилотник Warmate
Используется для уничтожения укрепленных и бронированных целей и оснащать осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеголовками. Беспилотник может работать круглосуточно.
Аппарат сделан из композиционных материалов. Снаряд может запускаться с переносных пусковых установок или воздушных носителей. Управляет и наводит БПЛА оператор.
Характеристики:
- вес 5,3 кг;
- боевая часть 1,4 кг;
- подготовка к их взлету занимает около 5 минут.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.
Как сообщает Times со ссылкой на источники, в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии. В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.
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