Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на рашистов

Ударный беспилотник Warmate / @Arslon_Xudosi

Бойцы Вооруженных сил Украины используют польские ударные беспилотник Warmate, а также барражирующие боеприпасы этого производителя против российских оккупантов.

Оружие уже зарекомендовало себя на поле боя в Украине, говорят производители. Об этом пишет украинский портал Мілітарний.

Беспилотник Warmate разработала польская фирма WB Electronics, которая входит в группу компаний WB GROUP.

В польским СМИ писали о том, что осколочно-фугасная боеголовка BFW содержит 530 г гексогена и 524 осколка.

Кроме того, в Сети уже опубликовали фотографии с ударным беспилотником Warmate, котолрые используются ВСУ.

/ @Arslon_Xudosi

Беспилотник Warmate

Используется для уничтожения укрепленных и бронированных целей и оснащать осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеголовками. Беспилотник может работать круглосуточно.

Аппарат сделан из композиционных материалов. Снаряд может запускаться с переносных пусковых установок или воздушных носителей. Управляет и наводит БПЛА оператор.

Характеристики:

вес 5,3 кг;

боевая часть 1,4 кг;

подготовка к их взлету занимает около 5 минут.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.

Как сообщает Times со ссылкой на источники, в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии. В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.

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