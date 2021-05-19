ДТП с экс-главой СЭС Киева: пострадавшая рассказала о проблемах со здоровьем после аварии

Наталья Дикая - фото до аварии / Facebook

Жительница Киева Наталья Дикая, которая чудом выжила после ДТП в центре города, рассказала о состоянии своего здоровья.

Еще 1 мая на перекрестке улиц Саксаганского и Антоновича ее сбила 73-летняя бывшая санврач столицы Ирина Козлова. На Nissan Juke женщина переехала пострадавшую как передними, так и задними колесами, а остановилась лишь спустя еще несколько метров.

"Я сама думаю, что это чудо, что я выжила. Однако кроме того, что у меня выбиты пять передних зубов, повреждена десна, мне пришли результаты МРТ. Оказывается, у меня вогнут копчик и, скорее всего, самостоятельно я рожать уже не смогу, только при помощи кесарева сечения", – рассказала Наталья изданию Obozrevatel.

Кроме того, после ДТП у девушки начались и психологические проблемы.

"Слезы, закрытость от всего, что происходит. Мне это совсем не свойственно. Психика расшатана из-за того, что сейчас происходит", – поделилась пострадавшая.

Фото Facebook Natalia Dikaya

Дикая рассказала, что в день аварии, когда Козлова вышла из машины, то сказала, что ехала на дачу, и добавила, что, наверное, ей не стоило в таком возрасте садиться за руль. Когда полиция закончила оформление ДТП, то, по словам Натальи, Козлова села за руль своего авто и поехала дальше – то есть у нее не забрали права.

Читайте такжеПоявились резонансные детали аварии с бывшим санврачом Киева, которая переехала девушкуНаталья опубликовала все подробности и видео ДТП на странице в Facebook, где рассказала, что Козлова отказывается встречаться с ней и не хочет компенсировать убытки. Но виновница аварии, как и ее внук - адвокат Дмитрий Чащевой - заблокировали пострадавшую.

"Позже она прислала мне сообщение, в котором говорилось, что она вместе с адвокатом готова встретиться со мной после 20 мая, и чтобы я тоже была с адвокатом", – рассказала Наталья.

В полиции Голосеевского района Киева сообщили, что дело по факту данной аварии открыто по ч.1 ст. 286 УК Украины. Если вина будет доказана, то водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на этот же срок. На данный момент проводятся экспертизы.

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