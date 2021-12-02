Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньги

Давид Арахамия / Право на Владу

В Украине планируют ввести "Экономический паспорт украинца". В соответствии с ним дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.

Как рассказал в эфире программ Право на Владу глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, это суммы от 10 до 20 тысяч долларов.

Арахамия отметил, что они хотят, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона.

"В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тыс. детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то - 15-20 тыс. долларов", - пояснил Давид Арахамия.

Как можно будет тратить деньги

По словам главы фракции Слуга народа, дети смогут тратить деньги после достижения 18-летия.

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Ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", - добавил Арахамия.

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Экономический паспорт украинца – что известно

Идея введения экономического паспорта украинца обсуждается в Украине уже на протяжении двух лет. Этот механизм предусматривает, что на счетах детей будет накапливаться часть средств, которые государство получает от реализации природных благ – недр, земель, ископаемых или лицензионных сборов с них. Накопленные деньги дети смогут потратить после совершеннолетия – возможно, на определенные цели, например, образование.

Планы ввести экономический паспорт украинца звучали еще в предвыборной программе президента Владимира Зеленского в 2019 году. Однако в последние годы в отношении этого обещания звучало мало конкретики.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне выступал в Верховной Раде с ежегодным посланием.

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