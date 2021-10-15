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Украинцы не могут получить помощь по рождению ребенка: в Минцифре разъяснили неразбериху

15 октября 2021, 15:54
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В ведомстве рассказали о двух проблемах, которые уже решаются.

младенец
В министерстве пообещали упростить процедуру / УНИАН

У многих украинцев возникает проблема, которая связана с подачей заявлений для получения материальной помощи по рождению ребенка. Подавать заявку приходится, как и раньше, непосредственно в органах социальной защиты по месту прописки.

В интервью Главреду руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник разъяснил эту ситуацию.

"Здесь есть две проблемы одновременно и обе они в процессе решения. Как бы это драматично не прозвучало, но централизованного реестра, например - получателей социальной помощи, в государстве не было. Сейчас он в процессе формирования и надеюсь, что скоро он окончательно заработает", — отметил Баник.

По его словам, первая проблема состоит в том, что когда человек "подается" в одном регионе, а потом - в другом и соцслужбы вообще никакого представления не имеют, что человек дважды подал документы.

Читайте такжеВ Украине возобновили выдачу "пакетов малыша": что вошло в "бэби бокс""Это - реальность, в которой мы находимся, и с которой Минцифра пытается что-то сделать. Второй момент касается места регистрации. Сейчас наконец это уже почти пришло в порядок в плане того, что ранее первым источником информации о месте жительства человека была запись в реестре в общине", - пояснил Баник.

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Подобных "гастролей" уже скоро не будет

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре отметил, что

многие социальные продукты в ведомстве планируют добавить во второй половине осени

"Работа на стороне Минсоцполитики ведется сейчас очень активно. Относительно места регистрации в пилоте работает 7 городов и также на Дии.Саммит прописка станет доступной во всех 1439 общинах и человеку больше не надо будет приписываться-выписываться. А когда ты меняешь место регистрации через Дию, мы автоматически снимаем его с регистрации с предыдущего места жительства (если указано новое), потому что у нас в реестре уже есть информация о том, что человек где-то зарегистрирован", - подытожил чиновник

Автор: Сергей Кущ
viber
ДІЯ Минцифры Мстислав Баник
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