В Украине ввели контроль над получением субсидий: кому грозит лишение выплат

Украинцам, которые внесли ложные данные в заявления, придется вернуть субсидии государству / УНИАН

В Украине появился механизм государственного контроля над получением субсидий. Людям, которые подают заявления на получение материальной помощи от государства, следует внимательно заполнять документы. Информация должна быть правдивой, поскольку сведения проверят. В случае подачи недостоверной информации субсидию заберут. Об этом заявил заместитель министра социальной политике Виталий Музыченко.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что в стране уже работает механизм проверки соблюдения законов Украины при выплате субсидий. При упрощенной программе часть информации проверяется через государственный реестр.

"При упрощенной программе получения жилищных субсидий мы часть информации получаем без человека. То есть украинцы не носят справки о доходах, тарифах и т.д. Все получается в режиме автоматического обмена. По результатам того, что человек задекларировал, проверяется информация через государственный реестр", - отметил Музыченко.

По его словам, фиксировались случаи, когда человек оформлял субсидию и в то же время делал дорогостоящие покупки. Чтобы таких инцидентов не было, в мае было принято решение о проверке первых 2,5 миллиона получателей субсидии через государственные реестры.

"Чтобы предотвращать такие ситуации в мае этого года впервые 2,5 млн получателей субсидий проверили через государственные реестры. Сейчас те, кто прошел проверку, получают субсидии", - добавил он.

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Кроме того, заместитель министра соцполитики добавил, что когда человек подает документы на материальную помощь от государства, он должен проверить достоверность всей указанной информации. Штраф не грозит, но субсидию в итоге могут забрать.Читайте такжеСубсидии на отопление для пенсионеров: за какой период и какие доходы учитываются

"Иначе может быть очень больно, если постфактум обнаруживается, что человек подал недостоверные данные. Штрафов у нас нет. Зато предусмотрен возврат незаконно полученных размеров субсидий. Такие случаи бывают", - подчеркнул Виталий Музыченко.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что субсидию в Украине смогут получить даже граждане, у которых есть задолженность по оплате коммунальных платежей. Государство готово будет пойти на реструктуризацию долга.