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Можно ли получить субсидии с долгами за ЖКХ: в Кабмине ответили

30 сентября 2021, 17:06

В Кабмине говорят - предприятия теплокоммунэнерго страдают от долгов перед поставщиками газа. И потому счета многих из них сейчас заблокированы.

Монетизация субсидиий
Монетизация субсидии / УНИАН

В Кабинете министров Украины заверили, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить даже те люди, которые имеют задолженность по предыдущим счетам за "коммуналку". Об этом на телеканале "Украина 24" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, для этого будущим субсидиантам нужно либо погасить долги полностью, либо реструктуризировать их.

"По действующему порядку для того, чтобы иметь субсидию, нужно рассчитаться с предыдущими долгами либо их реструктуризировать", — сказал чиновник.

Ведь предприятия теплокоммунэнерго также страдают от долгов перед поставщиками газа, и счета многих из них сейчас заблокированы из-за этой задолженности. Их спасать от банкротства будут местные власти.

"Не следует забывать, что, благодаря меморандуму с местными властями, мы сейчас отработали механизм, по которому фактически даем возможность местным громадам спрогнозировать себе следующий отопительный год и разблокировать работу тех теплокоммунэнерго, где были заблокированы счета и есть большая задолженность за газ. Ни для кого не секрет, что в зависимости от теплокоммунэнерго 60−70% тарифа на теплоснабжение — это цена газа", — объяснил Немчинов.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

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