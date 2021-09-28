Субсидии на отопление для пенсионеров: за какой период и какие доходы учитываются / УНИАН

В Украине субсидия назначается только лишь согласно единым для всей страны социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Субсидия − плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов — обязательный платеж.

Зная доход семьи, говорят чиновники, а также членов семьи, можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Помощь от государства рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезон, напомнили в Минсоцполитики.

При расчете жилищных субсидий учитываются доходы граждан за два квартала. Для пенсионеров берется один месяц. В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Кроме того, говорят в Минсоцполитики, жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, то доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март нынешнего года.

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В случае назначения жилищной субсидии не с начала любого сезона (отопительного и неотопительного), учитывается размер начисленной пенсии за месяц, который предшествует месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.