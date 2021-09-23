Как украинцам получить субсидии: в Минсоцполитики рассказали, на какой срок их назначают

Украинцам рассказали, на какой срок теперь назначают субсидии / УНИАН

Субсидии в Украине, после недавних изменений, назначают людям на определенные сроки − на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Ее расчет на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии производится в мае. Считается, что отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля.

Получатели субсидии должны течение месяца информировать органы социальной защиты об изменениях:

состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

перечня получаемых услуг;

исполнителя услуг.

о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.

Какие документы подаются

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.