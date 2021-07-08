Эксперт объяснил, почему Зеленскому невыгодно возвращать звание Герой Украины Бандере и Шухевичу

Украине грозят международные проблемы, считает Константин Бондаренко / Фото УНИАН

Попытка вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу может создать Украине проблемы на международном уровне, а данная инициатива группы депутатов - "политизация прошлого". Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор фонда Украинская политика Константин Бондаренко.

"Все, что делают сейчас депутаты – не от большого ума. Скорее, это – попытка понравиться части избирателей и показать, какие они незакомплексованные и прогрессивные", - считает эксперт.

По его словам, эти попытки могут создать Украине международные проблемы. В частности, с Польшей, где неоднозначно относятся к Бандере и Шухевичу. Этот вопрос особенно неоднозначен в условиях, когда ребром стоит вопрос приезда президента Польши Анджея Дуды на саммит Крымской платформы.

"Еще один риск, который для Зеленского может спровоцировать присвоение звания Бандере и Шухевичу – в том, что из-за этого решения он может потерять часть своих сторонников, поскольку в основе его электората как раз находятся люди, скептически относящиеся к проблеме верификации ОУН-УПА. И В таком случае это может запустить дополнительные дискуссии в обществе о том, что есть наша история и стоит ли таким образом противопоставлять одних героев другим. И вот эти дискуссии вряд ли сейчас нужны Зеленскому", - резюмировал Бондаренко.

Отметим, 1 июля 2021 года в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала постановление №5721, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Также документ содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии (УПА).

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