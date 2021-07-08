Эксперт объяснил, почему Зеленскому невыгодно возвращать звание Герой Украины Бандере и Шухевичу

Все, что делают сейчас депутаты – не от большого ума. Скорее, это – попытка понравиться части избирателей, считает Константин Бондаренко.
Попытка вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу может создать Украине проблемы на международном уровне, а данная инициатива группы депутатов - "политизация прошлого". Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор фонда Украинская политика Константин Бондаренко.
"Все, что делают сейчас депутаты – не от большого ума. Скорее, это – попытка понравиться части избирателей и показать, какие они незакомплексованные и прогрессивные", - считает эксперт.
По его словам, эти попытки могут создать Украине международные проблемы. В частности, с Польшей, где неоднозначно относятся к Бандере и Шухевичу. Этот вопрос особенно неоднозначен в условиях, когда ребром стоит вопрос приезда президента Польши Анджея Дуды на саммит Крымской платформы.
"Еще один риск, который для Зеленского может спровоцировать присвоение звания Бандере и Шухевичу – в том, что из-за этого решения он может потерять часть своих сторонников, поскольку в основе его электората как раз находятся люди, скептически относящиеся к проблеме верификации ОУН-УПА. И В таком случае это может запустить дополнительные дискуссии в обществе о том, что есть наша история и стоит ли таким образом противопоставлять одних героев другим. И вот эти дискуссии вряд ли сейчас нужны Зеленскому", - резюмировал Бондаренко.
Отметим, 1 июля 2021 года в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала постановление №5721, рекомендующее президенту Украины вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Также документ содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии (УПА).
Что предшествовало
- В октябре 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
- 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, "поскольку он не был гражданином независимой Украины".
- 12 января 2011 президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины признан недействительным по решению суда.