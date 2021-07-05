В Раде предложили вернуть звание Героев Украины Бандере и Шухевичу

Роман Шухевич и Степан Бандера / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №5721, в котором нардепы предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть его легендам украинского национализма Степану Бандере и Роману Шухевичу. Проект закона опубликовали на сайте парламента.

Законопроект подготовили в рамках подготовки к 80-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА).

В третьем пункте документа говорится: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".

Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "За будущее" и часть внефракционных нардепов.

Справка. Роман Шухевич – главнокомандующий Украинской повстанческой армии, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов.

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Степан Бандера был одним из руководителей ОУН, а впоследствии возглавил Организацию украинских националистов.

Тарас Бульба-Боровец – деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны, основатель УПА "Полесская Сечь".



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Напомним, ранее сообщалось, что тернопольские власти приняли решение о присвоении городскому футбольному стадиону имени командира УПА Романа Шухевича.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразил недовольство переименованием центрального стадиона в Тернополе в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Лион в своем Twitter от лица Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича.

В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича в Тернополе и назвали сохранение национальной памяти украинского народа одним из приоритетов государственной политики нашей страны.