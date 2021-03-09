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Израиль снова ссорится с Украиной из-за Шухевича

9 марта 2021, 17:10
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Посол Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении стадиону в Тернополе имени Шухевича.

Стадион им. Шухевича в Тернополе стал причиной раздора с Израилем
Стадион им. Шухевича в Тернополе стал причиной раздора с Израилем / pixabay

Официальный Израиль в лице своего посла в Украине Джоэля Лиона выразил недовольство переименованием центрального стадиона в Тернополе в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Лион в своем Twitter от лица Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", – написал израильский представитель.

Стадион им. Шухевича в Тернополе стал причиной раздора с Израилем
Стадион им. Шухевича в Тернополе стал причиной раздора с Израилем

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Роман Шухевич новости Украины новости Тернополя новости Израиля
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