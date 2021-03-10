Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу

Стадион Шухевича: Киев дипломатично ответил Израилю / АрміяInform

В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича в Тернополе.

По сути, пресс-секретарь министерства Олег Николенко дал понять, что на центральном уровне решение Тернопольского горсовета о переименовании местного стадиона в честь Романа Шухевича пересматривать никто не собирается.

В своем Twitter Николенко назвало сохранение национальной памяти украинского народа одним из приоритетов государственной политики нашей страны. По его словам, дискуссии на тему роли в истории отдельных личностей должны вести историки, а не дипломаты.

"…дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – резюмировал представитель украинской стороны.

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