Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу

В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля переименовать стадион имени Романа Шухевича в Тернополе.
В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича в Тернополе.
По сути, пресс-секретарь министерства Олег Николенко дал понять, что на центральном уровне решение Тернопольского горсовета о переименовании местного стадиона в честь Романа Шухевича пересматривать никто не собирается.
В своем Twitter Николенко назвало сохранение национальной памяти украинского народа одним из приоритетов государственной политики нашей страны. По его словам, дискуссии на тему роли в истории отдельных личностей должны вести историки, а не дипломаты.
"…дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – резюмировал представитель украинской стороны.
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