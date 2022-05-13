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"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в Украине

13 мая 2022, 13:25

Владимир Путин уже вряд ли сможет сохранить свое политическое лицо, считает президент Украины.

зеленский путин
Владимир Зеленский жестко высказался о Владимире Путине

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что российскому президенту Владимиру Путину удастся сохранить лицо в будущем.

Однако считает, что россиянам нужно постараться сохранить свое государство и историю. Такое заявление глава государства сделал в интервью итальянскому телеканалу RAI 1.

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я в принципе не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, что нам нужно думать о том, что будет в будущем с Россией. И я как президент Украины в первую очередь думаю, что будет у нас … В первую очередь я считаю, что ему нужно сохранить его государство. Это их государство и их общество. Они должны сохранить даже не то, что было выстроено им и этой политической властью, а что было до этого. 100, 200, 300, 500 лет назад – какие были традиции, искусство, писатели", - заявил Зеленский.

Он отметил, что из-за действий Путина от россиян сейчас отворачивается весь мир.

"Вы понимаете, что такое, когда весь мир отворачивается. И из-за его шагов отворачивается от понимания, что это за страна и какая у них история. Когда за границей слышат, что человек говорит по-русски – люди отворачиваются. Хотя еще, условно, вчера все говорили о классике и Толстого, и Достоевского. Это историческое приобретение этого государства. Вот что он делает. Он ставит крест на русском языке, защищая русскоговорящих, как он говорит … Обслуживать в магазине не хотят человека, потому что он из России", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что и в Украине люди, которые ранее говорили на русском языке, сейчас не хотят его использовать при общении.

"В Украине многие люди говорили на русском языке, а сейчас не хотят. Представить себе: люди с этим жили, а сейчас не хотят. Путин своими шагами отворачивает их и от языка русского, и от российской культуры, и от истории. И люди не хотят этого слышать", - добавил глава государства.

Читайте такжеИстерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТО

Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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