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Эпоха вымирания: в ООН спрогнозировали, что население Украины сократится вполовину

9 августа 2021, 13:52
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Украина входит в топ-3 стран Европы по интенсивности депопуляции - утверждает директор Института демографии и социальных исследований Елена Макарова.

Украинцы
Жители Украины / УНИАН

С начала нынешнего года смертность в Украине возросла на четверть. По подсчетам экспертам ООН, до 2100 года население Украины сократится на 45%, сообщает портал Обозреватель.

По данным украинского Госстата, в 2020 году скончались 616 835 человек, а родились ‒ 293 457. С начала 2021 года смертность возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала января в Украине умерли 299 964 жителя.

Как утверждает директор Института демографии и социальных исследований Елена Макарова, Украина входит в тройку европейских стран по интенсивности депопуляции.

"Такие процессы происходят во всем мире, на европейском континенте рождаемость не обеспечивает даже простое воссоздание. Другое дело, что в Украине депопуляция масштабная, затяжная. Наши различия именно в смертности. Женщины у нас живут на 6-7 лет меньше, чем в странах ЕС, а мужчины на 10-14 лет", — сказала она.

Аналогичные тенденции, говорят эксперты, будут наблюдаться в большинстве стран СНГ. В России в ближайшие несколько десятилетий количество населения уменьшится на 14%, Беларуси — 21%, Литвы — 45%, Латвии — 42%.

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Напомним, ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала - если в ближайшие десятилетия сохранятся нынешние темпы сокращения населения Украины, то к концу XXI столетия в стране будут проживать до 17,5 миллиона человек.

Такие темпы убыли населения она объясняет как миграцией, так и природными процессами.

"Дали о себе знать и снижение рождаемости, и отсутствие весомых успехов в улучшении здоровья и повышении средней продолжительности жизни, и массовая эмиграция, и, бесспорно, аннексия значительной территории", — заявила Либанова.

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