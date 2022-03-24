Этот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости" - Резников обратился к украинцам

Алексей Резников обратился к украинцам / Фото Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам 24 марта - ровно месяц назад началось полномасштабное российское вторжение в нашу страну.

"Этот период войны войдет в историю как месяц несокрушимости. Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не нас. За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас - важнее всего", - написал Резников в Facebook.

По словам Резникова, за этот месяц мы имеем много символов несокрушимости.

"Героический Мариуполь, непобедимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле. В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макаре, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке непрошеных оккупантов научили, в чем разница между "на" и "в" Украине. Херсон, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывает всем, что русских солдат никто не звал. Это военные преступники из государства-террориста, ворвавшиеся силой", - отметил Резников и поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.

Глава Минобороны отметил, что за месяц российские захватчики убили более 120 украинских детей. Тысячи маленьких украинцев потеряли родителей и дом.

"Зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима. Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть. Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, временно захваченных врагом. За Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицу Луганскую", - сказал Резников.

Читайте такжеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в УкраинеУкраинские военные уничтожили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин. Суммарные потери врага – убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести – уже составляют более 40 тысяч человек. Увеличивается количество дезертиров.

"Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно. Оно выглядит обреченным, ведь не готово избавлять своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы забирать тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой нравственной деградации. Поэтому единственный наш путь – выстоять под нашествием Мордора. Через боль, страх, потери. Через все испытания", - отметил министр обороны Украины.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю месяца сопротивления Украины российским оккупантам.

По его словам, страна-агрессор ничего не знает о народе Украины и о том, что такое свобода. Российские оккупанты думали, что смогут уничтожить Украину еще в первые дни вторжения, но они ошиблись. Президент призвал людей во всем мире выходить на митинги в поддержку Украины.

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