Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе

Мальчик в тяжелом состоянии / Telegram

В Одессе доведенного до истощения родителями 16-летнего подростка, который попал в одну из местных больниц, "лечили" церковным маслом. Однако оно "не давало эффекта" и, как утверждает отец парня, спровоцировало появление гематом на теле.

Заведующий реанимационным отделением Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, рассказал изданию УНИАН, что вес подростка составляет около 30 кг (!) и это при росте 1 м 80 см.

У ребенка сильнейшее истощение и обезвоживание, а на теле - множественные гематомы.

"Доставили 16-летнего парня в тяжелом состоянии, с обезвоживанием и дефицитом веса. По словам его отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", которое выражалось в серьезных пищевых ограничениях. На момент обращения к медикам ребенок не мог даже пить воду из-за сильного истощения", - подчеркнул и. о. начальника отдела ювенальной превенции регионального главка Нацполиции Дмитрий Ревун.

Отец мальчика рассказал прессе, что у сына есть отклонения в развитии. Он совсем не разговаривает. По словам родителя, изначально они обращались к медикам, но те якобы не могли установить причину психических отклонений, поэтому были вынуждены придти к нетрадиционной медицине.

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Еще 10 лет назад родители мальчика обратились к священнику, которые "повелел исключить из рациона пищу животного происхождения, а также проводить помазание".

Гематомы на теле сына мужчина объясняет именно этими обрядами.

"Я просто мажу святым маслом, и ему становится легче. Никаких таблеток он не принимал", - утверждает отец уморенного голодом парня. А также говорит, что "синюшные следы свидетельствуют о том, что в теле человека забито духовное".

По словам начальника службы по делам детей Одесского городского совета Юлии Никандровой, данная семья на учете как неблагополучная не состояла. Однако теперь будет решаться вопрос об изъятии подростка из семьи.

Также полиция начала расследование по данному факту по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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